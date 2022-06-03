Россиянин Даниил Медведев вернет звание первой ракетки мира

Первая ракетка РФ Даниил Медведев с 13 июня возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Действующий лидер мирового тенниса серб Новак Джокович после поражения в четвертьфинале от испанца Рафаэля Надаля потеряет много очков из-за того, что не смог подтвердить успех прошлого года, когда ему покорился титул победителя Roland Garros.

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Опередить Медведева в мировом рейтинге мог представитель Германии Александр Зверев, но также оступился в поединке с всё тем же Надалем в полуфинале турнира.

Медведев уже был первой ракеткой мира с 28 февраля по 21 марта 2022 года.

Ранее СМИ сообщали, что британцы потребовали от Даниила Медведева «отказаться» от поддержки Путина.

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ФОТО: РИА Новости
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