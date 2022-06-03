Россиянин Даниил Медведев вернет звание первой ракетки мира
Первая ракетка РФ Даниил Медведев с 13 июня возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Действующий лидер мирового тенниса серб Новак Джокович после поражения в четвертьфинале от испанца Рафаэля Надаля потеряет много очков из-за того, что не смог подтвердить успех прошлого года, когда ему покорился титул победителя Roland Garros.
Опередить Медведева в мировом рейтинге мог представитель Германии Александр Зверев, но также оступился в поединке с всё тем же Надалем в полуфинале турнира.
Медведев уже был первой ракеткой мира с 28 февраля по 21 марта 2022 года.
Ранее СМИ сообщали, что британцы потребовали от Даниила Медведева «отказаться» от поддержки Путина.
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