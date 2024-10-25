Дмитрий Бивол подал апелляцию на результат поединка против Артура Бетербиева

Российский боксер-профессионал Дмитрий Бивол намерен оспорить результат поединка против соотечественника Артура Бетербиева. Об этом сообщил менеджер боксера Вадим Корнилов, передает ТАСС.

Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив Бивола

«Подали апелляцию во все возможные инстанции», — отметил он.

Бой, в котором оспаривался титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, прошел 12 октября в Саудовской Аравии. Большинство судей присудило победу Бетербиеву.

Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Ранее глава международной ассоциации (IBA) Умар Кремлев назвал поединок Бетербиева и Бивола лучшим боем года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифуллин
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