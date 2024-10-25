Дмитрий Бивол подал апелляцию на результат поединка против Артура Бетербиева
Российский боксер-профессионал Дмитрий Бивол намерен оспорить результат поединка против соотечественника Артура Бетербиева. Об этом сообщил менеджер боксера Вадим Корнилов, передает ТАСС.
«Подали апелляцию во все возможные инстанции», — отметил он.
Бой, в котором оспаривался титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, прошел 12 октября в Саудовской Аравии. Большинство судей присудило победу Бетербиеву.
Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.
Ранее глава международной ассоциации (IBA) Умар Кремлев назвал поединок Бетербиева и Бивола лучшим боем года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru