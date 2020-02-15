Губерниев высказался насчет лишения Устюгова золота ОИ-2014

Ранее 15 февраля стало известно об обвинениях олимпийского чемпиона 2014 года Евгения Устюгова и олимпийской чемпионки 2010 года Светланы Слепцовой в применении запрещенных препаратов. Их спортивные достижения аннулируются. Россия, таким образом, потеряет первое место в медальном зачете Олимпиады 2014 года в Сочи.

Биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов планируют опротестовать решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и аннулирование своих спортивных достижений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева.

Руководитель Российского антидопингового агентства Юрий Ганус в эфире НСН заявил, что биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова перепроверят результаты положительных допинг-проб, на основании которых были аннулированы их достижения и получена дисквалификация. Эксперт считает, что нужно не пытаться переводить стрелки на кого в поисках виновного, а наводить порядок в российском спорте.

