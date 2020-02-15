Губерниев высказался насчет лишения Устюгова золота ОИ-2014
Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказал сожаление по поводу потери Россией первого места в командном зачете на зимней Олимпиаде 2014 года из-за аннулирования золотой медали Евгения Устюгова на ОИ-2014 и его признания в употреблении допинга. Отношение к событию Губерниев выразил в своём Instagram.
«Никогда такого не было — и вот опять! Биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован за допинг, наша четвёрка лишена эстафетной победы в Сочи! Россия потеряла первое место по итогам зимних Игр 2014 года! Весело веселье — тяжело похмелье!» — написал известный комментатор.
Ранее 15 февраля стало известно об обвинениях олимпийского чемпиона 2014 года Евгения Устюгова и олимпийской чемпионки 2010 года Светланы Слепцовой в применении запрещенных препаратов. Их спортивные достижения аннулируются. Россия, таким образом, потеряет первое место в медальном зачете Олимпиады 2014 года в Сочи.
Биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов планируют опротестовать решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и аннулирование своих спортивных достижений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева.
Руководитель Российского антидопингового агентства Юрий Ганус в эфире НСН заявил, что биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова перепроверят результаты положительных допинг-проб, на основании которых были аннулированы их достижения и получена дисквалификация. Эксперт считает, что нужно не пытаться переводить стрелки на кого в поисках виновного, а наводить порядок в российском спорте.
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