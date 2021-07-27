Россияне завоевали серебро в стрельбе из пистолета

Российские спортсмены Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов забрали серебряные медали в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров на Олимпиаде в Токио.

В финале россияне уступили китайским спортсменам Цзян Жаньсинь и Пан Вэй со счетом 14:16. Ранее Виталина Бацарашкина завоевала золото в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров.