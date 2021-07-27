Россияне завоевали серебро в стрельбе из пистолета
Российские спортсмены Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов забрали серебряные медали в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров на Олимпиаде в Токио.
В финале россияне уступили китайским спортсменам Цзян Жаньсинь и Пан Вэй со счетом 14:16. Ранее Виталина Бацарашкина завоевала золото в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров.
Теперь в активе российской сборной на Олимпийских играх в Токио стало пять золотых, семь серебряных и три бронзовые награды.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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