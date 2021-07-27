Россия впервые за четверть века взяла «золото» Олимпиады в плавании

Он одержал победу на дистанции 100 метров на спине, проплыв за 51,98 секунды. Тем самым, россиянин установил рекорд Европы. «Серебро» взял другой россиянин Климент Колесников (52,00). На третьем месте представитель США Райан Мерфи (52,19).

В настоящее время в активе российской сборной пять золотых, шесть серебряных и три бронзовые награды.

