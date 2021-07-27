Россия впервые за четверть века взяла «золото» Олимпиады в плавании

Российский спортсмен Евгений Рылов впервые за 25 лет завоевал для России золотую медаль в плавании на Олимпийских играх в Токио.

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Он одержал победу на дистанции 100 метров на спине, проплыв за 51,98 секунды. Тем самым, россиянин установил рекорд Европы. «Серебро» взял другой россиянин Климент Колесников (52,00). На третьем месте представитель США Райан Мерфи (52,19).

В настоящее время в активе российской сборной пять золотых, шесть серебряных и три бронзовые награды.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПлаваниеОлимпиада
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