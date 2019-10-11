Россияне взяли золото и серебро в индивидуальном многоборье на ЧМ
Два российских гимнаста Никита Нагорный и Артур Далалоян заняли первое и второе место соответственно в индивидуальном многоборье на Чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте. Об этом сообщает Интерфакс.
Как пишет агентство, Нагорный заработал 88,772 балла, Далалоян получил 87,165 балла. Пьедестал с россиянами поделил украинец Олег Верняев, выиграв бронзу (86,973 балла).
ЧМ по спортивной гимнастике проходит с 4 по 13 октября.
Ранее 9 октября сообщалось, что мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории завоевала золото ЧМ. Двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира, гимнастка Светлана Хоркина в эфире НСН рассказала, что это по-настоящему историческая победа.
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