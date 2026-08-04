СМИ: Премьер Британии ушел в отпуск спустя две недели после назначения

Глава правительства Великобритании Энди Бернем взял паузу в работе спустя две недели с момента вступления в должность, сообщает газета The Telegraph.

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По данным издания, власти продолжают функционировать в штатном порядке. Лондон отказался раскрывать продолжительность отсутствия нового премьер-министра и его семьи. Где он отдыхает – также неизвестно. Официальных комментариев относительно того, с чем связан отпуск, не поступало.

Ранее новый премьер пообещал стране большие изменения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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