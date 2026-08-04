Премьер Украины пожаловался на нехватку денег на отопление перед зимой

Энергетический сектор Украины сталкивается с дефицитом финансирования в размере около €650 млн накануне предстоящего отопительного сезона, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы правительства Сергея Корецкого.

СМИ: Есть риск «раскола» энергосистемы Украины

По его словам, Фонд поддержки энергетики Украины аккумулировал более €2 млрд, однако этих средств недостаточно для полного покрытия всех потребностей. Премьер-министр считает, что предстоящая зима для страны будет сложной. Корецкий призвал не снижать темпы мобилизации помощи.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался дать лидеру Украины Владимиру Зеленскому 300 ракет на зиму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / dpa
ТЕГИ:ЗимаУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры