Премьер Украины пожаловался на нехватку денег на отопление перед зимой
Энергетический сектор Украины сталкивается с дефицитом финансирования в размере около €650 млн накануне предстоящего отопительного сезона, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы правительства Сергея Корецкого.
По его словам, Фонд поддержки энергетики Украины аккумулировал более €2 млрд, однако этих средств недостаточно для полного покрытия всех потребностей. Премьер-министр считает, что предстоящая зима для страны будет сложной. Корецкий призвал не снижать темпы мобилизации помощи.
Ранее президент США Дональд Трамп отказался дать лидеру Украины Владимиру Зеленскому 300 ракет на зиму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Премьер Британии ушел в отпуск спустя две недели после назначения
- Премьер Украины пожаловался на нехватку денег на отопление перед зимой
- СМИ: Украина не стремится проводить необходимые для членства в ЕС реформы
- Россияне смогут наблюдать солнечное затмение
- Иностранку отправят домой за коврик с флагом России на полу
- Останина призвала гарантировать бюджетные места набравшим 300 баллов на ЕГЭ абитуриентам
- Гулявшая голой по Москве экс-участница «Дома-2» пробыла на свободе 10 секунд
- В Госдуме хотят предупреждать водителей об эвакуации автомобиля
- Минимальный школьный набор подорожал до 20 тысяч рублей
- Перебои в работе интернета: Спрос на ТВ-антенны вырос на 120%