Российские гимнасты впервые взяли командное золото на ЧМ
Мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории завоевала золото в рамках чемпионата мира в Германии.
Как сообщает РИА Новости, российская сборная в составе Давида Белявского, Артура Далалояна, Никиты Нагорного, Дениса Аблязина и Ивана Стретовича набрала 261,726 балла. До этой победы у россиян четыре раза подряд было «серебро».
Второе место заняла сборная Китая с 260,729 баллами, японская сборная стала третьей с 258,159 баллами.
По данным агентства, последний раз мужская сборная по спортивной гимнастике завоевывала золото еще во времена СССР в 1991 году.
Накануне стало известно, что российские гимнастки взяли на ЧМ серебро.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Вторая за день стрельба произошла в Германии
- Путин посоветовал новым губернаторам чутко относиться к народу
- Путин освободил Глазьева от должности советника
- Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении оперативника, задержавшего Голунова
- Шнуров написал цензурный стих об отдыхе Путина в тайге