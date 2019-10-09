Российские гимнасты впервые взяли командное золото на ЧМ

Мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории завоевала золото в рамках чемпионата мира в Германии.

Как сообщает РИА Новости, российская сборная в составе Давида Белявского, Артура Далалояна, Никиты Нагорного, Дениса Аблязина и Ивана Стретовича набрала 261,726 балла. До этой победы у россиян четыре раза подряд было «серебро».

Второе место заняла сборная Китая с 260,729 баллами, японская сборная стала третьей с 258,159 баллами.

По данным агентства, последний раз мужская сборная по спортивной гимнастике завоевывала золото еще во времена СССР в 1991 году.

Накануне стало известно, что российские гимнастки взяли на ЧМ серебро.



