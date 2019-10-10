Хоркина поздравила сборную России по гимнастике с золотом чемпионата мира

Российские гимнасты впервые в истории завоевали золото чемпионата мира. Мужская сборная страны по спортивной гимнастике взяла реванш у китайцев и взяла медаль высшего достоинства в командном турнире в рамках чемпионата мира в немецком Штутгарте. Российская сборная, показавшая по итогам квалификации первый результат, в решающий день соревнований набрала 261,726 балла. В составе команды выступали Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин и Иван Стретович (Владислав Поляшов — запасной). Китайцам досталось серебро (260,729 балла), бронза - японцам (258,159 балла).

Двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира, гимнастка Светлана Хоркина в эфире НСН рассказала, что это по-настоящему историческая победа.

«Вчерашняя победа стала историей. Мы столько лет ждали этой золотой медали! Очень счастлива за этих мальчишек и рада за тренеров, которые очень долго шли к этой победе», — сказала спортсменка.