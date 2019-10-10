Хоркина поздравила сборную России по гимнастике с золотом чемпионата мира
Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина поделилась с НСН радостью за российскую мужскую сборную по спортивной гимнастике, впервые завоевавшую золото чемпионата мира.
Российские гимнасты впервые в истории завоевали золото чемпионата мира. Мужская сборная страны по спортивной гимнастике взяла реванш у китайцев и взяла медаль высшего достоинства в командном турнире в рамках чемпионата мира в немецком Штутгарте. Российская сборная, показавшая по итогам квалификации первый результат, в решающий день соревнований набрала 261,726 балла. В составе команды выступали Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин и Иван Стретович (Владислав Поляшов — запасной). Китайцам досталось серебро (260,729 балла), бронза - японцам (258,159 балла).
Двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира, гимнастка Светлана Хоркина в эфире НСН рассказала, что это по-настоящему историческая победа.
«Вчерашняя победа стала историей. Мы столько лет ждали этой золотой медали! Очень счастлива за этих мальчишек и рада за тренеров, которые очень долго шли к этой победе», — сказала спортсменка.
Светлана Хоркина также пожелала сборной отличного выступления на Олимпиаде 2020 в Токио.
«В первую очередь хочется поздравить весь коллектив сборной команды России, весь коллектив детской юношеско-спортивной школы, где вырастили этих ребят, которые вчера обрадовали весь спортивный мир России. Для нашей страны это новый рывок вперед в спортивной гимнастике. У этих ребят появилось еще больше поклонников, они стали для миллионов детей кумирами. Хочу, чтобы ребята также успешно закончили этот Чемпионат мира и продолжили подготовку к Олимпийским играм. Ведь основной старт будет в Токио 2020», — напомнила двукратная олимпийская чемпионка.
Напомним, что 8 октября российские гимнастки взяли «серебро» на Чемпионате мира.
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