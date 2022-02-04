Россияне Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном турнире Олимпиады

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место по итогам ритм-танца на командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в китайском Пекине.

Фигурист Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира Олимпиады

Судьи оценили выступление спортсменов на 85,05 балла. Россиян обошли танцоры из США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, которые набрали 86,56 балла. Третьей стала пара Шарлен Гиньяр - Марко Фаббри из Италии с 83,83 балла, пишет RT.

В пятницу в Пекине пройдет церемония открытия 24-й зимней Олимпиады, напоминает РИА ФАН. Эти Игры могут стать самыми дорогими в истории: Китай потратил на проведение Олимпиады $34,2 млрд.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Фигурное КатаниеПекинОлимпийские Игры
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