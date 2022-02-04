Фигурист Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира Олимпиады
Россиянин Марк Кондратюк занял третье место в мужской короткой программе в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.
Выступление российского спортсмена оценили на 95,81 балла, пишет Газета.ру.
Первым в короткой программе стал американец Натан Чен, который получил от судей 111,71 балла. Второе место занял Шома Уно из Японии с 105,46 балла.
Как отметил Кондратюк, выступать на Олимпиаде было «как и всегда, волнительно». Спортсмен поделился, что перед выходом на лед «сидел в раздевалке и слушал и Оксимирона», пишет RT.
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