Фигурист Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира Олимпиады

Россиянин Марк Кондратюк занял третье место в мужской короткой программе в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

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Выступление российского спортсмена оценили на 95,81 балла, пишет Газета.ру.

Первым в короткой программе стал американец Натан Чен, который получил от судей 111,71 балла. Второе место занял Шома Уно из Японии с 105,46 балла.

Как отметил Кондратюк, выступать на Олимпиаде было «как и всегда, волнительно». Спортсмен поделился, что перед выходом на лед «сидел в раздевалке и слушал и Оксимирона», пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПекинОлимпийские ИгрыФигурное Катание
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