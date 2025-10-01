Продление запрета на экспорт автомобильного бензина за пределы страны сдержит рост цен, но не потянет их вниз, заявила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Накануне автозаправочные станции в регионах стали получать предупреждения Федеральной антимонопольной комиссии из-за необоснованного роста цен, сообщают «Известия». На этом фоне кабмин РФ до 31 декабря 2025 года включительно продлил запрет на экспорт автомобильного бензина за пределы страны. Бунина призвала не ждать резкого понижения цен.