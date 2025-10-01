Почему запрет на экспорт не снизит цены на бензин
Продления запрета на экспорт бензина может оказаться недостаточно для сдерживания цен в октябре, заявила НСН Анастасия Бунина.
Продление запрета на экспорт автомобильного бензина за пределы страны сдержит рост цен, но не потянет их вниз, заявила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
Накануне автозаправочные станции в регионах стали получать предупреждения Федеральной антимонопольной комиссии из-за необоснованного роста цен, сообщают «Известия». На этом фоне кабмин РФ до 31 декабря 2025 года включительно продлил запрет на экспорт автомобильного бензина за пределы страны. Бунина призвала не ждать резкого понижения цен.
«Оптовые закупки по цене уже начали шагать вниз. Это в любом случае повлечет за собой стабилизацию цены, фиксацию ее на том уровне, которая есть на сегодняшний день. Это сдержит подорожание, увеличение цен именно на АЗС. Также выравнивается ситуация между оптовыми закупками и розницей. При этом я бы не стала ждать какого-то глобального снижения цен, но говорить про стабильность цены уже можно – постепенно и с большой опаской», - отметила она.
Бунина подчеркнула, что продления запрета на экспорт может оказаться недостаточно для сдерживания цен.
«Продление запрета на экспорт – это достаточно серьезная и мощная мера, которая показывает свою эффективность. Но если повторится ситуация, которая произошла в сентябре, когда случился очень большой разрыв цен на независимых АЗС и крупных брендовых заправках, в дальнейшем правительству придется договориться с вертикально интегрированными структурами о сохранении цены на АЗС. Это выдавит мелких продавцов, но конечному потребителю это пойдет на пользу», - предупредила собеседница НСН.
С января по сентябрь 2025 года, согласно подсчетам Росстата, увеличение стоимости бензина составило 8,36%, при этом уровень инфляции остался в районе 4,16%. В Минэнерго обещали сократить разрыв в следующем году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
