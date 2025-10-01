Фонд капремонта Москвы подал три иска в суд на Собчак
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал в суд на журналистку Ксению Собчак из-за долга по коммунальным платежам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы.
Отмечается, что суд зарегистрировал три иска фонда «о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию» к ответчику Собчак Ксении Анатольевне. Сумма долга не называется.
Заявления поступили в суд 25 сентября. Даты заседаний пока не назначены.
Ранее Ксения Собчак опровергла сообщения об обысках в принадлежащем ей ресторане «Ветер» в Санкт-Петербурге, пишет 360.ru.
