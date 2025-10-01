В Мюнхене прогремели взрывы
1 октября 202508:40
Взрывы произошли в центре Мюнхена. Об этом сообщает издание TZ, ссылаясь на данные полиции.
Отмечается, что силовики и пожарные прибыли на Лерхенауэер-штрассе, между ней и Моозахер-штрассе произошел пожар. Зону вокруг места ЧП оцепили, жителей призвали не приближаться к этому участку.
По данным СМИ, на месте обнаружили два тела, одно из них с огнестрельными ранениями, пишет RT.
Ранее взрыв произошел на складе в промышленном районе Суиндона в британском графстве Уилтшир. Позже стало известно, что хлопок прогремел в типографской компании ESP Smile.
