В Мюнхене прогремели взрывы

Взрывы произошли в центре Мюнхена. Об этом сообщает издание TZ, ссылаясь на данные полиции.

Отмечается, что силовики и пожарные прибыли на Лерхенауэер-штрассе, между ней и Моозахер-штрассе произошел пожар. Зону вокруг места ЧП оцепили, жителей призвали не приближаться к этому участку.

По данным СМИ, на месте обнаружили два тела, одно из них с огнестрельными ранениями, пишет RT.

Ранее взрыв произошел на складе в промышленном районе Суиндона в британском графстве Уилтшир. Позже стало известно, что хлопок прогремел в типографской компании ESP Smile.

