Минтранс закрыл бухту Улисс во Владивостоке для гражданских судов
Минтранс России запретил плавание всех судов, кроме кораблей ВМФ страны, в бухте Улисс во Владивостоке. Соответствующий приказ министерства от 25 августа размещен на официальном портале правовой информации.
«Установить запретный для плавания район в акватории бухты Улисс залива Петра Великого Японского моря», - указано в документе.
Решение принято в соответствии с законом о внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ и «в интересах обороны и безопасности».
В документе указаны координаты, согласно которым запрещается плавание всех типов судов помимо катеров, судов, кораблей ВМФ и получивших разрешение капитана морского порта Владивосток на плавание в акватории порта и за его границами с возвращением в тот же порт.
Ранее власти Владивостока поручили вывезти маломерные суда с побережья бухты Улисс из-за использования Тихоокеанским флотом акватории и побережья бухты «и необходимости обеспечения безопасности навигации военных кораблей».
