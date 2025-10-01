Минтранс закрыл бухту Улисс во Владивостоке для гражданских судов

«Установить запретный для плавания район в акватории бухты Улисс залива Петра Великого Японского моря», - указано в документе.

Решение принято в соответствии с законом о внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ и «в интересах обороны и безопасности».

В документе указаны координаты, согласно которым запрещается плавание всех типов судов помимо катеров, судов, кораблей ВМФ и получивших разрешение капитана морского порта Владивосток на плавание в акватории порта и за его границами с возвращением в тот же порт.

Ранее власти Владивостока поручили вывезти маломерные суда с побережья бухты Улисс из-за использования Тихоокеанским флотом акватории и побережья бухты «и необходимости обеспечения безопасности навигации военных кораблей».

