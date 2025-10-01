«Бесы приходят»: Захарова посоветовала Навроцкому обратиться в церковь
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала пойти в церковь президенту Польши Каролю Навроцкому, рассказавшему об общении с духами. Об этом дипломат заявила в эфире радио Sputnik.
Ранее Навроцкий сообщил, что почти ежедневно советуется с духом польского государственного деятеля прошлого века Юзефа Пилсудского, который был известен русофобской и антисоветской позицией.
Комментируя признания польского президента, Захарова отметила, что «всякое в жизни бывает», люди «проходят разные стадии духовного развития».
«У всех по-разному бывает. Более того, Польша католическая страна, где эти традиции сохранены. Так тем более, извините, пожалуйста, в церковь ему [Навроцкому] надо бежать и говорить, что к нему бесы приходят», - подчеркнула дипломат.
Ранее в Сети появилось видео, на котором Кароль Навроцкий в зале Генеральной Ассамблеи ООН употребляет, предположительно, снюс – запрещенный к продаже в России сосательный табак, напоминает РЕН ТВ.
