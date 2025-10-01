Путин поздравил Си Цзиньпина с 76-й годовщиной образования КНР

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Китая Си Цзиньпина с 76-й годовщиной образования КНР. Телеграмма главы российского государства опубликована на сайте Кремля.

Как отметил Путин, Китай уверенно двигается по пути социально-экономического и научно-технического развития, укрепляет позиции на мировой арене, вносит весомый вклад в решение важнейших глобальных вопросов. При этом отношения Москвы и Пекина достигли беспрецедентно высокого уровня.

«Уверен, что планомерная реализация достигнутых договоренностей будет способствовать дальнейшему упрочению всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, создаст условия для реализации новых масштабных совместных проектов в различных сферах. Это... отвечает коренным интересам дружественных народов России и Китая», - подчеркнул российский лидер.

Путин пожелал китайскому коллеге здоровья, благополучия, успехов в государственной и партийной деятельности, гражданам Китая ‒ счастья и процветания.

Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения РФ с Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями, напоминает РЕН ТВ.

