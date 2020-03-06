Россия выразила протест из-за обысков в номере биатлониста Логинова

Россия выразила Италии официальный протест из-за обыска у биатлониста Александра Логинова. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Москва заявила о неприемлемости подобных мер в отношении российских спортсменов во время одного из этапов чемпионата мира. Дипломат отметила, что это происшествие не могло не отразиться на состоянии команды, передает RT.

Захарова так сообщила о том, что итальянские полицейские проводили обыски в номере гостиницы спортсмена в 6 часов утра, так как на «позднее утро» у него было запланировано спортивное мероприятие и они стремились не помешать ему в нем участвовать.

На самом деле, по словам Захаровой, гонка состоялась в 14:30.