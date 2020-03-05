Губерниев обвинил Тихонова в появлении доноса на Логинова
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что на российского биатлониста Александра Логинова был написан донос со слов четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
Губерниев заявил, что копии всех документов находятся у него и пообещал опубликовать сегодня же фрагменты из них. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Комментатор также уточнил, что документы официальные, отмечает RT.
Критика четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова о том, что российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев является причиной плачевного состояния биатлона в РФ получила ответ - последний, практически, назвал олимпийского чемпиона «старым пердуном». В свою очередь, Александр Тихонов в беседе с НСН пообещал ответить Губерниеву двумя миллионами нецензурных выражений.
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