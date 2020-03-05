Губерниев обвинил Тихонова в появлении доноса на Логинова

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что на российского биатлониста Александра Логинова был написан донос со слов четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

Губерниев заявил, что копии всех документов находятся у него и пообещал опубликовать сегодня же фрагменты из них. Об этом он написал в своем Telegram-канале.