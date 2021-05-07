Россия проиграла Канаде в финале ЮЧМ-2021 по хоккею
Сборная России проиграла команде Канады в финале чемпионата мира по хоккею среди юниоров, который проходил в США.
Матч завершился со счетом 5:3 в пользу канадцев. Среди россиян голы забили Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин. В сборной Канады отличились Коннор Бедард, Бреннан Отман, Логан Стэнковен, дубль оформил Шейн Райт.
Канадцы стали победителями юниорского чемпионата мира по хоккею в четвертый раз. Россия последний раз выигрывала титул в 2007 году. Третье место заняла команда Швеции, которая победила Финляндию со счетом 8:0, пишет Газета.ру.
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