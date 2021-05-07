Россия проиграла Канаде в финале ЮЧМ-2021 по хоккею

Матч завершился со счетом 5:3 в пользу канадцев. Среди россиян голы забили Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин. В сборной Канады отличились Коннор Бедард, Бреннан Отман, Логан Стэнковен, дубль оформил Шейн Райт.

Канадцы стали победителями юниорского чемпионата мира по хоккею в четвертый раз. Россия последний раз выигрывала титул в 2007 году. Третье место заняла команда Швеции, которая победила Финляндию со счетом 8:0, пишет Газета.ру.

