Хоккейный эксперт оценил выход юниорской сборной России в финал ЧМ в США
Хоккейный эксперт, комментатор Александр Кузмак в эфире НСН назвал ошибки юниорской сборной России по хоккею в финале чемпионат мира в США.
Сборная России по хоккею в полуфинале обыграла команду Финляндии и вышла в финал юниорского чемпионата мира. Встреча закончилась со счетом 6:5. В финале турнира Россия встретится с Канадой.
Заброшенными шайбами у россиян отметились Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Никита Чибриков (2) и Иван Мирошниченко (2). В финской команде по два раза забросили Саму Салминен и Йоаким Кемелль, также отличился Вернер Миеттинен, пишет Газета.ру.
Хоккейный эксперт, комментатор Александр Кузмак в эфире НСН дал оценку выходу юниорской сборной России по хоккею в финал чемпионат мира в США.
«С одной стороны, выход в финал нашей сборной – это, безусловно, с одной стороны, достижение, с другой – тот минимум, на который эта сборная рассчитывала.
Еще до начала турнира сборные России и Канады считались очевидными фаворитами. То, что в финал вышли именно эти две команды, ни для кого не является сюрпризом. Сборная России выполнила задачу-минимум. Теперь – главный финальный матч. Он стоит особняком. У каждой команды свои козыри, и вопрос в том, какая команда их лучше реализует», - сказал эксперт.
Он также согласился с критикой главного тренера юниорской сборной России по хоккею Альберта Лещева, который назвал концовку полуфинальной встречи России против Финляндии смазанной.
«Трудно не согласиться с тем, что команда, которая ведет в счете 5:2 в какой-то момент времени немного теряет контроль над игрой и позволяет сопернику, как говорят в таких случая, вернуться в игру и создать нервную концовку, которая в конечном итоге и получилась - 6:5. Мы с трудом удержали победу. Поэтому, конечно, нужно стремиться игру контролировать. Другое дело, что ребята – юниоры, им тяжело сдерживать эмоции. Команда совсем молодая, и мы очень верим, что она обретет необходимый опыт и в финале подобных ошибок не допустит», - высказал надежду Александр Кузмак.
Напомним, чемпионат начался 26 апреля. Уже 7 мая на льду Comerica Center пройдут финальные матчи.
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