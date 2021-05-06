Хоккейный эксперт оценил выход юниорской сборной России в финал ЧМ в США

Сборная России по хоккею в полуфинале обыграла команду Финляндии и вышла в финал юниорского чемпионата мира. Встреча закончилась со счетом 6:5. В финале турнира Россия встретится с Канадой.

Заброшенными шайбами у россиян отметились Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Никита Чибриков (2) и Иван Мирошниченко (2). В финской команде по два раза забросили Саму Салминен и Йоаким Кемелль, также отличился Вернер Миеттинен, пишет Газета.ру.

Хоккейный эксперт, комментатор Александр Кузмак в эфире НСН дал оценку выходу юниорской сборной России по хоккею в финал чемпионат мира в США.

«С одной стороны, выход в финал нашей сборной – это, безусловно, с одной стороны, достижение, с другой – тот минимум, на который эта сборная рассчитывала.