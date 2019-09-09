Россия обыграла Казахстан со счетом 1:0

9 сентября23:48

Сборная России по футболу обыграла Казахстан в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы со счетом 1:0.

Единственный мяч за игру был забит Марио Фернандесем на 89 минуте. Как отмечает "Свободная пресса", футболист направил гол в ворота соперника с передачи Головина со штрафного.

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Как отмечает, Матч ТВ этой победой российская сборная практически гарантировала себе выход из группы. После игры сборная России находится на втором месте с 12 очками.

Перед игрой ветеран «Спартака», двукратный обладатель Кубка СССР Валерий Рейнгольд в эфире НСН выразил уверенность в победе российской сборной.


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