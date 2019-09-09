Россия обыграла Казахстан со счетом 1:0

Как отмечает, Матч ТВ этой победой российская сборная практически гарантировала себе выход из группы. После игры сборная России находится на втором месте с 12 очками.

Перед игрой ветеран «Спартака», двукратный обладатель Кубка СССР Валерий Рейнгольд в эфире НСН выразил уверенность в победе российской сборной.



