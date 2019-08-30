Всему свое время. Отбираться на Евро-2020 сборная России будет без лучших бомбардиров РПЛ

1 сентября в Новогорске начнется тренировочный сбор для футболистов, которых тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым вызвал для участия в отборочных матчах к чемпионату Европы 2020 года.

Готовиться, кстати, будет весьма необычный состав. Начнем с вратарей. Маринато Гилерме на месте, а вместо здорового Песьякова и травмированного Шунина Черчесов вызвал сочинца Джанаева, только-только переехавшего в команду с берегов Черного моря.

В линии защиты мы увидим Юрия Жиркова. Вроде как и ветераном назвать нельзя – играет он лучше многих молодых – так что назовем старожилом. 36 лет! Он еще на памятном Евро-2008 года играл. Опыт, но в сборную Жиркова не звали полгода.

- Ничего необычного не вижу, – так отреагировал экс-футболист сборной России, а ныне тренер Дмитрий Кириченко, обсуждая с НСН выбор тренерского штаба.

«На мой взгляд, Юра – один из лучших левых защитников. Он играет в ведущем клубе страны. По нему вопросов никаких нет. Он должен быть вызван, несмотря ни на что», - отметил Кириченко.