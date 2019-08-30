Всему свое время. Отбираться на Евро-2020 сборная России будет без лучших бомбардиров РПЛ
В выпуске НСН-СПОРТ экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Кириченко попытается объяснить болельщикам, почему сборной не нужны Чалов и Соболев.
1 сентября в Новогорске начнется тренировочный сбор для футболистов, которых тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым вызвал для участия в отборочных матчах к чемпионату Европы 2020 года.
Готовиться, кстати, будет весьма необычный состав. Начнем с вратарей. Маринато Гилерме на месте, а вместо здорового Песьякова и травмированного Шунина Черчесов вызвал сочинца Джанаева, только-только переехавшего в команду с берегов Черного моря.
В линии защиты мы увидим Юрия Жиркова. Вроде как и ветераном назвать нельзя – играет он лучше многих молодых – так что назовем старожилом. 36 лет! Он еще на памятном Евро-2008 года играл. Опыт, но в сборную Жиркова не звали полгода.
- Ничего необычного не вижу, – так отреагировал экс-футболист сборной России, а ныне тренер Дмитрий Кириченко, обсуждая с НСН выбор тренерского штаба.
«На мой взгляд, Юра – один из лучших левых защитников. Он играет в ведущем клубе страны. По нему вопросов никаких нет. Он должен быть вызван, несмотря ни на что», - отметил Кириченко.
Линия атаки - самая необычная. Забив в чемпионате 30 голов и отдав 16 результативных переда, Федор Чалов в сборную не попал. Единственное для него утешение, что вряд ли Черчесов выпустит его по поле, когда есть Дзюба и Смолов. А так есть шанс выйти за сборную, но - за молодежную.
Не пригласили в сборную и Александра Соболева – новую звезду российского футбола. Нападающий «Крыльев Советов» показывает весьма результативную игру - шесть голов в семи матчах, но наставники сборной решили, что «всему свое время». И Дмитрий Кириченко, знающий, что такое национальная команда, Черчесова поддержал.
«Не вижу никаких удивительных решений по составу. Тренеры просматривают игроков, которых хотят пригласить на определенный сбор. Соболева хотели пригласить, но Черчесов написал «всему свое время». Надо доверять тренеру сборной. Есть какие-то критерии, как будет действовать команда с определенным соперником, и под них подбираются игроки», - отметил Кириченко.
Понятно, что все мы, сидя на диване, прекрасно разбираемся в футболе и точно знаем, кого нужно звать, а кого – нет. Как играть и главное – как выигрывать. Критикуют Черчесова и за то, что не вызвал Чалова и Соболева, а за то, что вызвал Ерохина, Джанаева. Вариант достойно ответить всем знатокам у Черчесова есть только один.
Игра с Шотландией состоится 6 сентября в Глазго, с Казахстаном — 9 сентября в Калининграде. По данным новостного агрегатора СМИ2 это главное сообщение часа.
Добавим, что на данный момент сборная России занимает вторую строчку в группе I, имея в своем активе 9 очков после 4-х матчей. Лидируют бельгийцы с 12 очками.
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