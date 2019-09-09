Казахстану ловить нечего. Ветеран «Спартака» уверен в победе сборной России
Двукратный обладатель Кубка СССР Валерий Рейнгольд прокомментировал НСН предстоящий матч отборочного цикла Евро-2020.
Сборная России принимает сегодня в Калининграде команду Казахстана в рамках шестого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Матч начнётся в 21:45 по московскому времени. Подопечные Станислава Черчесова сделали серьезную заявку на выход в финальную часть европейского первенства 6 сентября после гостевой победы над шотландцами (2:1). Казахстанцы сыграли на Кипре вничью - 1:1. Ветеран «Спартака», двукратный обладатель Кубка СССР Валерий Рейнгольд в эфире НСН выразил уверенность в победе нашей сборной.
«Думаю, мы на голову сильнее, это в принципе не обсуждается. Во-первых, наша команда выглядит прилично. Она показала это в Шотландии. Во-вторых, Казахстан не тот соперник, перед которым надо дрожать. Тем более, играем дома. Всё зависит от ребят – соберутся, сыграют профессионально, покажут всё, что могут и забьют им, сколько захотят.
«Мы на голову сильнее»
Не хочу обидеть гостей, но Казахстан – откровенно слабая команда. Сыграем на должном уровне – ему ловить нечего, иного не дано. Единственное, чтобы не было расхлябанности и шапкозакидательства», - отметил собеседник НСН.
В финальную часть европейского первенства попадут по две лучшие команды из каждой группы. Кроме того, четыре путевки на турнир зарезервированы для победителей дивизионов Лиги наций. Валерий Рейнгольд считает не важным, с какого места выходить из группы:
«В принципе, никакой разницы нет – с первого места, либо со второго. Думаю, первое место мы и не возьмём, всё-таки Бельгия посильнее нас. Впрочем, футбол такая штука, ещё предстоит ответная игра с бельгийцами, всё может случиться.
«Бельгия посильнее нас»
По любому, наше положение в турнирной таблице не даёт повода для волнения. В случае нашей сегодняшней победы мы практически гарантируем себе второе место, только надо будет ещё поставить жирную точку потом».
В группе I вместе с Россией также выступают команды Бельгии, Кипра, Сан-Марино и Шотландии. Наша сборная с 12 очками занимает второе место в группе I, первыми идут бельгийцы (15 очков), Казахстан пока третий (7 очков). В рамках отбора на Евро-2020 Россия в Нур-Султане 24 марта разгромила Казахстан со счетом 4:0.
Игру в Калининграде будет судить сербская бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем. На предматчевую тренировку вышли все 26 вызванных футболистов. Как отметил главный тренер Станислав Черчесов, все готовы выйти на игру, но могут быть нюансы.
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