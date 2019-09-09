Казахстану ловить нечего. Ветеран «Спартака» уверен в победе сборной России

Сборная России принимает сегодня в Калининграде команду Казахстана в рамках шестого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Матч начнётся в 21:45 по московскому времени. Подопечные Станислава Черчесова сделали серьезную заявку на выход в финальную часть европейского первенства 6 сентября после гостевой победы над шотландцами (2:1). Казахстанцы сыграли на Кипре вничью - 1:1. Ветеран «Спартака», двукратный обладатель Кубка СССР Валерий Рейнгольд в эфире НСН выразил уверенность в победе нашей сборной.

«Думаю, мы на голову сильнее, это в принципе не обсуждается. Во-первых, наша команда выглядит прилично. Она показала это в Шотландии. Во-вторых, Казахстан не тот соперник, перед которым надо дрожать. Тем более, играем дома. Всё зависит от ребят – соберутся, сыграют профессионально, покажут всё, что могут и забьют им, сколько захотят.