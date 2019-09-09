Россия объявила стартовый состав команды на матч с Казахстаном
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Казахстаном, в рамках шестого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает Sport.24.
Так, на поле первыми выйдут Гилерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Жирков, Оздоев, Ан. Миранчук, Ахметов, Черышев, Дзюба, Головин.
Матч пройдет сегодня в российском Калининграде. Начало встречи 21.45 (мск).
Напомним, после пяти игр наша национальная команда, набрав 12 очков, занимает в группе I второе место. Подопечные Станислава Черчесова уступают только бельгийцам, отставая от них на три балла. Сборная Казахстана расположилась на третьей строчке, имея в активе 7 очков.
Ранее сборная Россия выиграла матч с Шотландией с разницей в один гол. Игра завершилась со счетом 2:1
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