Россия объявила стартовый состав команды на матч с Казахстаном

Напомним, после пяти игр наша национальная команда, набрав 12 очков, занимает в группе I второе место. Подопечные Станислава Черчесова уступают только бельгийцам, отставая от них на три балла. Сборная Казахстана расположилась на третьей строчке, имея в активе 7 очков.

Ранее сборная Россия выиграла матч с Шотландией с разницей в один гол. Игра завершилась со счетом 2:1



