Россияне обыграли шотландцев в отборочном турнире ЧЕ-2020

Россия выиграла матч с Шотландией с разницей в один гол. Матч завершен со счетом 1:2.

Счет был открыт шотландцами, мяч в ворота россиян направил Джон Макгинн на 11-й минуте. Сравнял счет Артем Дэюба под конец первого тайма на 40-й минуте.

Во втором тайме отличился защитник сборной России Стефен О'Доннелл. Он забил мяч противнику на 59 минуте.

Как отмечает Матч ТВ, если российская сборная обыграет Казахстан 9 сентября, то она фактически гарантирует себе место на ЧЕ-2020.



Игра состоялась на стадионе «Хэмпден Парк» в Шотландии.

Ранее в выпуске НСН-СПОРТ футбольный эксперт, спортивный журналист Виктор Гусев оценил шансы футболистов национальной команды выйти в лидеры группы.



