Россияне обыграли шотландцев в отборочном турнире ЧЕ-2020
Россия выиграла матч с Шотландией с разницей в один гол. Матч завершен со счетом 1:2.
Счет был открыт шотландцами, мяч в ворота россиян направил Джон Макгинн на 11-й минуте. Сравнял счет Артем Дэюба под конец первого тайма на 40-й минуте.
Во втором тайме отличился защитник сборной России Стефен О'Доннелл. Он забил мяч противнику на 59 минуте.
Как отмечает Матч ТВ, если российская сборная обыграет Казахстан 9 сентября, то она фактически гарантирует себе место на ЧЕ-2020.
Игра состоялась на стадионе «Хэмпден Парк» в Шотландии.
Ранее в выпуске НСН-СПОРТ футбольный эксперт, спортивный журналист Виктор Гусев оценил шансы футболистов национальной команды выйти в лидеры группы.
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