Россию лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года

В сообщении говорится, что решение было принято, в первую очередь, «из соображений безопасности и благополучия игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков».

«Альтернативный хозяин турнира 2023 года будет утвержден во время Ежегодного конгресса федерации в Тампере (Финляндия), который состоится в последнюю неделю чемпионата мира по хоккею с шайбой 2022 года», - отметили в IIHF.

Ранее сборную России отстранили от участия в мировом хоккейном первенстве 2022 года. В Международной федерации хоккея заявили, что её заменит сборная Франции.

