Россию лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года
Международная федерация хоккея (IIHF) отозвала у России право на проведение чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года, сообщает пресс-служба организации.
В сообщении говорится, что решение было принято, в первую очередь, «из соображений безопасности и благополучия игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков».
«Альтернативный хозяин турнира 2023 года будет утвержден во время Ежегодного конгресса федерации в Тампере (Финляндия), который состоится в последнюю неделю чемпионата мира по хоккею с шайбой 2022 года», - отметили в IIHF.
Ранее сборную России отстранили от участия в мировом хоккейном первенстве 2022 года. В Международной федерации хоккея заявили, что её заменит сборная Франции.
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