Хоккейная сборная России сохранила третье место в рейтинге ИИХФ

Мужская сборная России по хоккею сохранила третье место в обновлённом рейтинге Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF). Список опубликован на сайте организации.

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Первое место заняла сборная Финляндии, которая выиграла Олимпийские игры 2022 года в Пекине. ВТорое место заняла сборная Канады, которая осталась без олимпийских медалей. Замкнули ТОП-5 США и Швеция.

Среди женских команд сборная России заняла пятое место. Возглавила обновлённый рейтинг национальная команда Канады, далее идут хоккеистки из США, Финляндии и Швейцарии.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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