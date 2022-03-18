Сборная Франция заменит российскую сборную на ЧМ по хоккею

Французская сборная по хоккею заменит сборную РФ на чемпионате мира-2022 в Финляндии. Об этом сообщили в Международной федерации хоккея.

Франция заменит РФ в группе А. Австрийская команда заменит сборную Белоруссии в группе B.

Изменения в программе ЧМ были одобрены советом по хоккею.

Турнир пройдет в Тампере и Хельсинки, Финляндия, с 13 по 29 мая 2022 года.

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Фото: twitter.com/Olympic_Russia
ТЕГИ:ФранцияХоккей
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