Сборная Франция заменит российскую сборную на ЧМ по хоккею
18 марта 202222:59
Французская сборная по хоккею заменит сборную РФ на чемпионате мира-2022 в Финляндии. Об этом сообщили в Международной федерации хоккея.
Франция заменит РФ в группе А. Австрийская команда заменит сборную Белоруссии в группе B.
Изменения в программе ЧМ были одобрены советом по хоккею.
Турнир пройдет в Тампере и Хельсинки, Финляндия, с 13 по 29 мая 2022 года.
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18 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru