Российскую спортсменку дисквалифицировали на два года за допинг
Российскую штангистку Яну Сотиеву на два года дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Уточняется, что тяжелоатлетку отстранили по двум пунктам общероссийских антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 5 декабря 2023 года.
Российская спортсменка является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года в весовой категории до 76 кг, а также серебряным презером чемпионата Европы того же года. Летом 2013 года Сотиева выиграла чемпионат России в категории до 81 кг.
Ранее РУСАДА дисквалифицировала за допинг серебряного призера Олимпиады 2012 года, пятикратную чемпионку мира по тяжелой атлетике Татьяну Каширину, передает «Радиоточка НСН».
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