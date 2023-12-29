Российскую спортсменку дисквалифицировали на два года за допинг

Уточняется, что тяжелоатлетку отстранили по двум пунктам общероссийских антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 5 декабря 2023 года.

Российская спортсменка является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года в весовой категории до 76 кг, а также серебряным презером чемпионата Европы того же года. Летом 2013 года Сотиева выиграла чемпионат России в категории до 81 кг.

Ранее РУСАДА дисквалифицировала за допинг серебряного призера Олимпиады 2012 года, пятикратную чемпионку мира по тяжелой атлетике Татьяну Каширину, передает «Радиоточка НСН».



