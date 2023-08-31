Чемпионку мира по тяжелой атлетике Каширину дисквалифицировали за допинг
31 августа 202316:10
Серебряного призера Олимпиады 2012 года, пятикратную чемпионку мира по тяжелой атлетике Татьяну Каширину дисквалифицировали за применение допинга, говорится на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Спортсменка отстранена от соревнований на 8 лет.
С зачетом отбытого срока, она может вернуться на соревнования 9 января 2030 года. Сейчас ей 32 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru