Чемпионку мира по тяжелой атлетике Каширину дисквалифицировали за допинг

Серебряного призера Олимпиады 2012 года, пятикратную чемпионку мира по тяжелой атлетике Татьяну Каширину дисквалифицировали за применение допинга, говорится на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Спортсменка отстранена от соревнований на 8 лет.

С зачетом отбытого срока, она может вернуться на соревнования 9 января 2030 года. Сейчас ей 32 года.

