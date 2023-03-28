Российскую бегунью дисквалифицировали на восемь лет за употребление допинга

В сообщении говорится, что положительную допинг-пробу 34-летняя спортсменка сдала 10 февраля 2021 года.

В ВФЛА отметили, что отстранение Карамашевой будет отсчитываться с 9 февраля 2023 года, все результаты бегуньи начиная с 10 февраля 2021 года аннулируются.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты российской легкоатлетки Натальи Антюх, причиной стало нарушение антидопинговых правил, из-за чего она лишилась золота Олимпийских игр 2012 года, сообщает НСН.

