Российскую бегунью дисквалифицировали на восемь лет за употребление допинга
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приняла решение дисквалифицировать российскую бегунью на средние и длинные дистанции Светлану Карамашеву на восемь лет за употребление допинга, сообщает пресс-служба федерации.
В сообщении говорится, что положительную допинг-пробу 34-летняя спортсменка сдала 10 февраля 2021 года.
В ВФЛА отметили, что отстранение Карамашевой будет отсчитываться с 9 февраля 2023 года, все результаты бегуньи начиная с 10 февраля 2021 года аннулируются.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты российской легкоатлетки Натальи Антюх, причиной стало нарушение антидопинговых правил, из-за чего она лишилась золота Олимпийских игр 2012 года, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru