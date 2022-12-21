Россиянку Наталью Антюх лишили золотой медали Олимпиады-2012

В сообщении говорится, что причиной стало нарушение антидопинговых правил.

Таким образом, Антюх лишилась золота Олимпийских игр 2012 года, которое она выиграла в беге на 400 метров с барьерами. В МОК отметили, что россиянка не будет подавать апелляцию, а медаль должна перейти к представительнице США Лашиндк Демус.

Ранее МОК аннулировал все результаты российской биатлонистки Ольги Зайцевой на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

