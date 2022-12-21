Россиянку Наталью Антюх лишили золотой медали Олимпиады-2012

Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты российской легкоатлетки Наталья Антюх, показанные ею в период с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года, сообщает пресс-служба комитета.

Олимпийских чемпионов легкоатлетов Сильнова и Антюх дисквалифицировали за допинг

В сообщении говорится, что причиной стало нарушение антидопинговых правил.

Таким образом, Антюх лишилась золота Олимпийских игр 2012 года, которое она выиграла в беге на 400 метров с барьерами. В МОК отметили, что россиянка не будет подавать апелляцию, а медаль должна перейти к представительнице США Лашиндк Демус.

Ранее МОК аннулировал все результаты российской биатлонистки Ольги Зайцевой на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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