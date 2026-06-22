Книга рекордов Гиннеса отказалась признавать восхождение на Эверест россиянина без ног

Главной целью своего восхождения спортсмен назвал желание вдохновить людей не сдаваться в сложных ситуациях. Набиев уверен, что его пример способен поддержать каждого, кто переживает трудные времена, и донести мысль о том, что после любого падения жизнь продолжается.

Альпинист лишился обеих ног выше колена в 2015 году во время службы в армии, когда обрушилась казарма ВДВ. После длительной реабилитации он три года играл в следж-хоккей, а в 2020 году переключился на альпинизм и успел покорить Казбек, Арарат, Килиманджаро, Эльбрус, Аконкагуа, пик Мера, Манаслу и Эверест.

Ранее обладатель титула «Снежный барс», альпинист Сергей Ефимов в беседе с НСН подчеркнул, что восхождение не высочайшую гору в мире только на руках поражает воображение.

