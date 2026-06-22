Книга рекордов Гиннеса отказалась признавать восхождение на Эверест россиянина без ног

Российский альпинист Рустам Набиев стал первым человеком в истории, покорившим Эверест на одних руках, однако Книга рекордов Гиннеса отказалась фиксировать это достижение. Причину такого решения спортсмен раскрыл в интервью изданию «Газета.Ru».

По словам Набиева, сейчас регистрация рекордов для граждан России и Белоруссии приостановлена из-за санкционных ограничений. Альпинист лично пытался связаться с представителями организации, но ответа так и не получил. При этом он отметил, что особо не расстроен, поскольку уже занесен в книгу за покорение восьмитысячника Манаслу в 2021 году.

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Главной целью своего восхождения спортсмен назвал желание вдохновить людей не сдаваться в сложных ситуациях. Набиев уверен, что его пример способен поддержать каждого, кто переживает трудные времена, и донести мысль о том, что после любого падения жизнь продолжается.

Альпинист лишился обеих ног выше колена в 2015 году во время службы в армии, когда обрушилась казарма ВДВ. После длительной реабилитации он три года играл в следж-хоккей, а в 2020 году переключился на альпинизм и успел покорить Казбек, Арарат, Килиманджаро, Эльбрус, Аконкагуа, пик Мера, Манаслу и Эверест.

Ранее обладатель титула «Снежный барс», альпинист Сергей Ефимов в беседе с НСН подчеркнул, что восхождение не высочайшую гору в мире только на руках поражает воображение.

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ФОТО: РИА Новости
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