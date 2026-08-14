В Гознаке рассказали об уязвимости пластиковых купюр к подделкам
Банкноты из пластика невозможно изготовить с продвинутыми средствами защиты от подделок, поэтому такой материал не используют для крупных купюр. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гознак.
«Невозможность применить на пластиковом материале самые продвинутые и эффективные средства защиты от подделки не позволяет использовать его для высоких номиналов», - отметили в ведомстве.
Как отметили в Гознаке, пластиковая основа для банкнот с экономической точки оправдана лишь в странах с жарким и влажным климатом, где подобные купюры дольше не изнашиваются и не загрязняются, пишет RT. Кроме того, несмотря на более высокую прочность пластика по сравнению с бумагой, на пластиковой банкноте многие краски держатся хуже. Такие купюры подвержены постепенному стиранию красочного слоя, и их приходится выводить из обращения.
Ранее в Банке России заявили, что в планы регулятора не входит выпуск пластиковых банкнот.
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