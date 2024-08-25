Российского каноиста Петрова дисквалифицировали после победы на чемпионате мира

Российского каноиста Захара Петрова дисквалифицировали после победы в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 500 м на чемпионате мира, который прошел в Самарканде. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, спортсмена лишили золотой медали из-за того, что он перевернулся на финише. Отмечается, что до последних метров Петров лидировал в заезде. При этом в официальном протоколе указано, что он не смог финишировать.

В связи с этим победу присудили молдавскому спортсмену Сергею Тарновскому. Второе место занял каноист из Чехии, третье — из Румынии. Сообщается, что российская сторона намерена подать протест.

«Нужно смотреть фотофиниш по самому спортсмену, а не по носику лодки. Как я понял, решение выносили по нему. Наш спортсмен достоин, чтобы получить золотую медаль. Он боролся. Он достаточно опытный», - заявил в интервью изданию президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов.

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Петров принял участие в Олимпийских играх в Париже летом 2024 года. Среди одиночек он стал четвертым на дистанции в 1 тысячу метров, а также занял четвертое место в тандеме с Алексеем Коровашковым на 500 метрах.

Ранее каноисты Захар Петров и Иван Дмитриев выиграли золото чемпионата мира, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Александр Щербак / ТАСС
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