Российско-украинская команда Team Spirit выиграла $5 млн на турнире по Dota 2

Победителем гранд-финала турнира по Dota 2, проходившего в Саудовской Аравии, стала российско-украинская киберспортивная команда Team Spirit.

Призовые за первое место составили $5 млн. Всего на турнире «Riyadh Masters», который проходил в Эр-Рияде, разыгрывалось $15 млн.

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В состав Team Spirit входят украинцы Илья «Yatoro» Мулярчук, Мирослав «Mira» Колпаков, а также россияне Денис «larl» Сигитов, Магомед «Collapse» Халилов и Ярослав «Miposhka» Найдёнов.

В октябре 2021 года Team Spirit выиграла чемпионат мира по Dota 2. Тогда команду поздравил президент РФ Владимир Путин.

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