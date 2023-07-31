Российско-украинская команда Team Spirit выиграла $5 млн на турнире по Dota 2
Победителем гранд-финала турнира по Dota 2, проходившего в Саудовской Аравии, стала российско-украинская киберспортивная команда Team Spirit.
Призовые за первое место составили $5 млн. Всего на турнире «Riyadh Masters», который проходил в Эр-Рияде, разыгрывалось $15 млн.
В состав Team Spirit входят украинцы Илья «Yatoro» Мулярчук, Мирослав «Mira» Колпаков, а также россияне Денис «larl» Сигитов, Магомед «Collapse» Халилов и Ярослав «Miposhka» Найдёнов.
В октябре 2021 года Team Spirit выиграла чемпионат мира по Dota 2. Тогда команду поздравил президент РФ Владимир Путин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Венеция запретила ночную жизнь
- В список параллельного импорта включили фотоаппараты Canon и Sony
- Зеленский пожаловался на нехватку западной помощи
- Правозащитник призвал арестовать жителя Челябинской области, подозреваемого в похищении женщины
- Российско-украинская команда Team Spirit выиграла $5 млн на турнире по Dota 2
- Жертва скопинского маньяка пожелала спасенной из 14-летнего плена россиянке душевных сил
- Путин наградил космонавта Антона Шкаплерова орденом Гагарина
- «Иногда случается»: Булыкин оценил пять пенальти в матче «Ахмат» — ЦСКА
- Мэр Тбилиси осудил протест в связи с прибытием лайнера с российскими туристами
- В России арестовали активы украинского миллиардера Рината Ахметова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru