Российским хоккеистам посоветовали не спешить уезжать в НХЛ
Обмен игроками с Канадой и США приносит пользу, однако спешить пробовать свои силы за границей российским хоккеистам не стоит, заявил в беседе с НСН заслуженный тренер России и СССР по хоккею Игорь Тузик.
Российским хоккеистам не стоит спешить уезжать играть за границу, но обмен с Национальной хоккейной лигой США (НХЛ) и должен существовать. Такое мнение выразил заслуженный тренер России и СССР по хоккею Игорь Тузик.
Ранее трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко в интервью «Чемпионату» выразил мнение, что чем больше российских хоккеистов будут играть в НХЛ, тем лучше будет для российского хоккея. Там им будет, безусловно, сложно, но молодежь должна развиваться и становиться лучше, подчеркнул хоккеист. Тузик заявил, что нельзя огульно раздавать такие советы.
«Пусть сначала поработает с подрастающим поколением. А так огульно говорить нельзя. Нужно смотреть индивидуально. А для чего же наша КХЛ? У нас достаточно лиг, есть молодежные команды», — напомнил тренер.
Тузик добавил, что история мирового хоккея показывает, что обмен игроками между Россией и НХЛ был успешным опытом. Многие современные российские хоккеисты стали настоящими звездами в НХЛ, что поспособствовало развитию отечественной лиги.
«Посмотрите сколько сейчас наших игроков в НХЛ на ведущих позициях. Начиная от вратарей и заканчивая атакующими ребятами. Жизнь показывает, что обмен игроками с НХЛ должен существовать. После 1972 года пошел подъем развития хоккея в мире, как в Канаде и Америке, так и в Советском Союзе. Но спешить с этим молодым начинающим хоккеистам не нужно», – подчеркнул Тузик.
Между тем, российский голкипер Иван Федотов 2 апреля сыграл первый матч за «Филадельфию Флайерз». В 2022 году Федотов был задержан и принудительно отправлен в военкомат, после чего он отслужил в вооружённых силах России, так и не уехав в НХЛ, где ещё до задержания подписал контракт с «Филадельфией Флайерз», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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