Российским хоккеистам посоветовали не спешить уезжать в НХЛ

Российским хоккеистам не стоит спешить уезжать играть за границу, но обмен с Национальной хоккейной лигой США (НХЛ) и должен существовать. Такое мнение выразил заслуженный тренер России и СССР по хоккею Игорь Тузик.

Ранее трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко в интервью «Чемпионату» выразил мнение, что чем больше российских хоккеистов будут играть в НХЛ, тем лучше будет для российского хоккея. Там им будет, безусловно, сложно, но молодежь должна развиваться и становиться лучше, подчеркнул хоккеист. Тузик заявил, что нельзя огульно раздавать такие советы.