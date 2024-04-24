Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» завоевали Кубок Гагарина
Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» завоевали Кубок Гагарина, одержав победу в финальной серии до четырех побед над ярославским «Локомотив».
Финальный счет четырех игр - 4-0. В сегодняшнем матче в Ярославле «Магнитка» победила со счетом 2:1. Для нее это третий Кубок Гагарина в истории (2014, 2016).
Это лишь второй случай в истории турнира (с 2009), когда команде удалось выиграть финальную серию со счетом 4-0. В 2019 это сделал московский ЦСКА в противостоянии с омским «Авангардом».
Ранее выступающий за «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин отличился в гостевом матче с «Филадельфией Флайерз» и помог своей команде выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Радиоточка НСН».
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