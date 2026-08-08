Авербух раскрыл горькую правду о возвращении россиян на турниры ISU

В пятницу Международный союз конькобежцев (ISU) наделил нейтральным статусом фигуристок Камилу Валиеву и Александру Игнатову (Трусову).



По словам Авербуха, он рад возможности вновь наблюдать за выступлениями российских спортсменов.

«Слава богу, что будем видеть наших ребят. Безусловно, это смотивирует еще больше работать. Эту новость можно расценить как крайне положительную - уже совсем скоро увидим наших ребят на международной арене. Это добавит интриги и на чемпионате России», — подчеркнул хореограф.



Помимо Валиевой и Игнатовой, нейтральный статус получили целый ряд российских спортсменов: Пётр Гуменник (участник Олимпиады), Владислав Дикиджи, Мария Захарова, Дина Хуснутдинова, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров, Анна Щербакова и Егор Гончаров, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Ирина Хавронина и Девид Нарижный, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Анна Коломенская и Артём Фролов, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.



Согласно решению ISU, российские спортсмены смогут участвовать в турнирах под эгидой организации в нейтральном статусе начиная с сезона‑2026/27, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

