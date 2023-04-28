Комиссия спортсменов ОКР призвала МОК к равноправию среди атлетов
Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) призвала допустить россиян и белорусов к к соревнованиям без каких-либо условий и ограничений.
«Мы убеждены, что допуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях должен быть реализован только на основе равноправия со всеми остальными участниками олимпийского движения», - говорится в заявлении пресс-службы комитета.
Ранее Международный Олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать не поддерживающих спецоперацию спортсменов из России и Белоруссии выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
В свою очередь Международный паралимпийский комитет заявил, что решение по допуску россиян будет приниматься независимо от МОК.
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