Российские хоккеистки крупно проиграли соперницам из Канады

Женская сборная Канады по хоккею разгромила сборную России на зимних Олимпийских играх в Пекине.

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Матч завершился со счетом 1:6, забитыми шайбами отличились Сара Нурс, Сара Филье, Джейми Ли Рэттрей, Эрин Эмброуз, Брианна Дженнер, Мари-Филип Пулен, а также россиянка Анна Шохина.

Интересно, что игру пришлось отложить на час: канадские спортсменки отказывались начинать матч из-за отсутствия обновленных результатов тестов на COVID-19 соперниц. Позже хоккеистки обеих сборных вышли на лед в масках, а третий период россиянки доигрывали без средств защиты, пишет RT.

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ФОТО: Сборная России по хоккею (ж)
ТЕГИ:КанадаРоссияХоккейОлимпийские Игры
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