Российские хоккеистки крупно проиграли соперницам из Канады
Женская сборная Канады по хоккею разгромила сборную России на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Матч завершился со счетом 1:6, забитыми шайбами отличились Сара Нурс, Сара Филье, Джейми Ли Рэттрей, Эрин Эмброуз, Брианна Дженнер, Мари-Филип Пулен, а также россиянка Анна Шохина.
Интересно, что игру пришлось отложить на час: канадские спортсменки отказывались начинать матч из-за отсутствия обновленных результатов тестов на COVID-19 соперниц. Позже хоккеистки обеих сборных вышли на лед в масках, а третий период россиянки доигрывали без средств защиты, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,8 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
335 тыс.+661 / сут.
Выздоровели
10,6 млн+59 583 / сут.
- Посол ЦАР в России: РФ за год навела порядок в республике
- Российские хоккеистки крупно проиграли соперницам из Канады
- В столичном Депздраве опровергли некорректный расчет и снижение зарплат врачей
- Вирусолог Чумаков предрек появление новых штаммов заразнее «омикрона»
- В Подмосковье грабитель погиб при попытке взорвать банкомат
- СМИ: Доходность НПФ и УК оказалась ниже инфляции
- Рейс Москва-Горно-Алтайск совершил экстренную посадку в Омске
- Метеоролог поделился прогнозом на лето-2022
- Политолог предрек досрочные отставки восьми российских губернаторов
- В МИД РФ объяснили, почему на Западе выдумали «российскую угрозу»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru