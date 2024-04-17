Теннисист Рублев сломал ракетку после поражения в турнире в Барселоне

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл представителю США Брэндону Накасиме во втором круге турнира категории АТР 500 в Барселоне.

Теннисист Рублев заявил, что планирует выступить на Олимпиаде в Париже

Игра завершилась со счетом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу американского теннисиста. Матч продлился 1 час 53 минуты.

После встречи Рублев несколько раз с силой ударил ракеткой о грунт, разломав инвентарь.

Накасима занимает 87-е место в мировом рейтинге, Рублев находится на восьмом месте в списке.

Ранее россиянин Карен Хачанов снялся с турнира ATP 500 в Барселоне из-за травмы, пишет RT.

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Фото: соцсети
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