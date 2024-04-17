Теннисист Рублев сломал ракетку после поражения в турнире в Барселоне
17 апреля 202409:15
Российский теннисист Андрей Рублев проиграл представителю США Брэндону Накасиме во втором круге турнира категории АТР 500 в Барселоне.
Игра завершилась со счетом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу американского теннисиста. Матч продлился 1 час 53 минуты.
После встречи Рублев несколько раз с силой ударил ракеткой о грунт, разломав инвентарь.
Накасима занимает 87-е место в мировом рейтинге, Рублев находится на восьмом месте в списке.
Ранее россиянин Карен Хачанов снялся с турнира ATP 500 в Барселоне из-за травмы, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Теннисист Рублев сломал ракетку после поражения в турнире в Барселоне
- СМИ: Четыре крупных банка Китая перестали принимать юани из РФ
- В Орловской области сбили украинский БПЛА
- АТОР: Почти 2,5 тысячи россиян ожидают рейсы из ОАЭ
- Российские десантники уничтожили украинских снайперов на Артемовском участке
- В Кетово под Курганом эвакуировали жителей 46 улиц
- Дуров рассказал о «чрезмерном внимании» со стороны ФБР
- В Дагестане арестовали еще восемь энергетиков по делу о хищении 2,8 млрд рублей
- Литва возобновила закупки зерна из России
- Дуров: Аудитория Telegram превысит миллиард через год
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru