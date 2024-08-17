Российский теннисист Рублев сыграет в 1/4 финала турнира «Мастерс» в Цинциннати
17 августа 202409:30
Россиянин Андрей Рублев сыграет в 1/4 финала мужского теннисного турнира категории «Мастерс» в Цинциннати в США.
Спортсмен встретится на корте с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
Кроме того, в четвертьфинальных матчах «Мастерса» сыграют представитель Германии Александр Зверев и американец Бен Шелтон, поляк Хуберт Хуркач и теннисист из США Фрэнсис Тиафо, британец Джек Дрэйпер и датчанин Хольгер Руне.
Ранее Андрей Рублев уступил австралийцу Алексею Попырину в финале турнира серии «Мастерс» в Монреале.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский теннисист Рублев сыграет в 1/4 финала турнира «Мастерс» в Цинциннати
- Грузовой корабль «Прогресс МС-28» пристыковался к МКС
- В очереди к Крымскому мосту скопилось более 1400 автомобилей
- Под Иркутском произошло ДТП с участием коня
- В отелях России в 2025 году могут появиться невозвратные тарифы
- СМИ: При ударе Израиля по центру сектора Газа погибли 15 человек
- В Белгородской области уничтожили беспилотник ВСУ
- Пушилин: Подвергшийся обстрелу ТЦ в Донецке полностью уничтожен
- Вице-губернатор Приморья поехал в Курскую область для участия в боях с ВСУ
- В Аргентине задержали семь человек по подозрению в подготовке терактов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru