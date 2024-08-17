Российский теннисист Рублев сыграет в 1/4 финала турнира «Мастерс» в Цинциннати

Россиянин Андрей Рублев сыграет в 1/4 финала мужского теннисного турнира категории «Мастерс» в Цинциннати в США.

Теннисист Руне потерял сознание во время матча «Мастерса» в Цинциннати

Спортсмен встретится на корте с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Кроме того, в четвертьфинальных матчах «Мастерса» сыграют представитель Германии Александр Зверев и американец Бен Шелтон, поляк Хуберт Хуркач и теннисист из США Фрэнсис Тиафо, британец Джек Дрэйпер и датчанин Хольгер Руне.

Ранее Андрей Рублев уступил австралийцу Алексею Попырину в финале турнира серии «Мастерс» в Монреале.

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ФОТО: РИА Новости
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