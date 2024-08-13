Теннисист Рублев проиграл в финале «Мастерса» в Монреале
13 августа 202407:58
Российский теннисист Андрей Рублев не смог одержать победу на турнире серии «Мастерс» в Монреале и уступил в финале австралийцу Алексею Попырину.
В решающем матче россиянин проиграл сопернику со счетом 2:6, 4:6.
Рублев в текущем сезоне смог выиграть один матч на турнирах ATP World Tour Masters 1000 в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло. При этом теннисист одержал победы на соревнованиях в Мадриде и Гонконге. В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) спортсменов в одиночном разряде Рублев занял шестое место, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru