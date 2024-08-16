Теннисист Руне потерял сознание во время матча «Мастерса» в Цинциннати
Датский теннисист Хольгер Руне потерял сознание в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати. Об этом пишет Punto de Break.
По данным портала, инцидент произошел во время игры Руне и португальца Нуно Боржеша. В начале второго сета, когда теннисист из Португалии вел со счетом 2:1, Руне потерял сознание в результате перенесенного теплового удара. На корт вызвали врача, он измерил давление 21-летнему датчанину.
Позже Руне продолжил игру и смог одержать победу со счетом 6:3, 7:6 (10:8). Теннисист вышел в следующий круг соревнования.
Хольгер Руне занимает 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на счету спортсмена четыре титула под эгидой организации.
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