Российский пловец вышел в полуфинал на Олимпиаде в Париже
Российский пловец Евгений Сомов вышел в полуфинал на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде в Париже, сообщает МАТЧ ТВ.
Спортсмен показал время 59,83 секунды (13‑й результат по сумме предварительных заплывов).
Белорусский пловец Илья Шиманович с результатом 59,25 секунды показал третий результат. Лучшие 16 спортсменов вышли в полуфинал.
Полуфинальные заплывы пройдут сегодня и начнутся в после 22.00 по Москве, финал состоится 28 июля.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на открытии Игр в Париже Олимпийский флаг повесили вверх ногами.
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