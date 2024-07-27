Олимпийский флаг на открытии Игр в Париже повесили вверх ногами
27 июля 202401:16
Олимпийский флаг на церемонии открытия Олимпиады в Париже водрузили на флагшток в перевернутом виде. Мероприятие прошло в пятницу у Эйфелевой башни.
Церемония открытия Игр в 2024 году впервые состоялась вне стадиона. Также в пятницу прошел парад спортсменов. Атлеты проплыли по реке Сене через центр Парижа.
Олимпиада пройдет во французской столице 26 июля-11 августа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Спортсмены из России будут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, к участию в Играх допущены 15 россиян.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Брянской области уничтожили и перехватили 21 беспилотник
- В России предельный возраст нотариусов могут увеличить до 80 лет
- Олимпийский флаг на открытии Игр в Париже повесили вверх ногами
- СПЧ и Минцифры выработают правила использования ИИ в некоторых отраслях
- Режим ЧС объявлен в Челябинской области из-за прорыва дамбы
- В топ самых сексуальных атлетов Игр-2024 попала российская пловчиха Ефимова
- Депутат Хинштейн заявил, что пытается заставить жену отказаться от Instagram
- При пожаре в жилом доме в Ульяновске погиб ребенок, трое взрослых пострадали
- Рекордный груз кокаина изъяли в Испании
- Шестилетний ребенок упал со второго этажа в торговом центре в Новой Москве
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru