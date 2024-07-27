Олимпийский флаг на открытии Игр в Париже повесили вверх ногами

Олимпийский флаг на церемонии открытия Олимпиады в Париже водрузили на флагшток в перевернутом виде. Мероприятие прошло в пятницу у Эйфелевой башни.

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Церемония открытия Игр в 2024 году впервые состоялась вне стадиона. Также в пятницу прошел парад спортсменов. Атлеты проплыли по реке Сене через центр Парижа.

Олимпиада пройдет во французской столице 26 июля-11 августа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Спортсмены из России будут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, к участию в Играх допущены 15 россиян.

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ФОТО: Lafargue Raphael/ABACA / ТАСС
ТЕГИ:ФранцияПарижОлимпийские Игры

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