Олимпийский флаг на открытии Игр в Париже повесили вверх ногами

Церемония открытия Игр в 2024 году впервые состоялась вне стадиона. Также в пятницу прошел парад спортсменов. Атлеты проплыли по реке Сене через центр Парижа.

Олимпиада пройдет во французской столице 26 июля-11 августа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Спортсмены из России будут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, к участию в Играх допущены 15 россиян.

