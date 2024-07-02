Российский пловец объяснил смену гражданства желанием поехать на Олимпиаду

Чемпион Европы по плаванию Илья Сибирцев объяснил смену спортивного гражданства с российского на узбекистанское стремлением поучаствовать в Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщило издание «Советский спорт».

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Атлет пояснил, что решил «дать себе и спорту второй шанс» и отобраться на Олимпиаду. По словам спортсмена, некоторые россияне негативно восприняли его решение, однако близкие поддержали его выбор.

Сибирцев отметил, что лучше использовать возможность поехать на Олимпиаду, чем сидеть на диване и наблюдать за спортивными баталиями по телевизору.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Даниил Гришин сменит спортивное гражданство на французское.

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ФОТО: РИА Новости / Гильем Бейкер
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