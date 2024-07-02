Российский пловец объяснил смену гражданства желанием поехать на Олимпиаду
Чемпион Европы по плаванию Илья Сибирцев объяснил смену спортивного гражданства с российского на узбекистанское стремлением поучаствовать в Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщило издание «Советский спорт».
Атлет пояснил, что решил «дать себе и спорту второй шанс» и отобраться на Олимпиаду. По словам спортсмена, некоторые россияне негативно восприняли его решение, однако близкие поддержали его выбор.
Сибирцев отметил, что лучше использовать возможность поехать на Олимпиаду, чем сидеть на диване и наблюдать за спортивными баталиями по телевизору.
Ранее сообщалось, что российский фигурист Даниил Гришин сменит спортивное гражданство на французское.
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